مراسل المنار: قوات العدو تحرق عددا من المنازل في بلدة عديسة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 14:24

مراسل المنار: قوات العدو تحرق عددا من المنازل في بلدة عديسة جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 1 February، 2025
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