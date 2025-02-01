مراسل المنار: بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة عيترون بدءا من المدخل الشمالي من جهة وادي السلوقي فيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة يارون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 15:58

مراسل المنار: بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة عيترون بدءا من المدخل الشمالي من جهة وادي السلوقي فيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة يارون

منذ 46 mins 1 February، 2025
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