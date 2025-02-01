حدشوت إسرائيل: لأول مرة منذ سيطرة الجيش على معبر رفح خرج هذا الصباح عشرات الجرحى من غزة واطفال من مرضى السرطان لتلقي العلاج بالخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 12:52

حدشوت إسرائيل: لأول مرة منذ سيطرة الجيش على معبر رفح خرج هذا الصباح عشرات الجرحى من غزة واطفال من مرضى السرطان لتلقي العلاج بالخارج

منذ 1 ساعة 1 February، 2025
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