يتحضر الجيش اللبناني للانتشار في عيترون اليوم بانتظار تنفيذ قوات الاحت لال التزامها للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالانسحاب من البلدة خلال النهار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 09:48

يتحضر الجيش اللبناني للانتشار في عيترون اليوم بانتظار تنفيذ قوات الاحت لال التزامها للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالانسحاب من البلدة خلال النهار

منذ 10 mins 1 February، 2025
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