سيتم الافراج عن 18 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات و54 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و111 أسيرا من أبناء قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 09:48

سيتم الافراج عن 18 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات و54 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و111 أسيرا من أبناء قطاع غزة

منذ 1 ساعة 1 February، 2025
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