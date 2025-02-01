شبكة بي سي نيوز : أكثر من 20 من رؤساء مكاتب “إف بي آي” وعشرات العناصر بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي و واشنطن مهددون بالفصل على خلفية انخراطهم في التحقيقات حول الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2025 - 06:44

شبكة بي سي نيوز : أكثر من 20 من رؤساء مكاتب “إف بي آي” وعشرات العناصر بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي و واشنطن مهددون بالفصل على خلفية انخراطهم في التحقيقات حول الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021

منذ 12 mins 1 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة