شبكة بي سي نيوز : أكثر من 20 من رؤساء مكاتب “إف بي آي” وعشرات العناصر بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي و واشنطن مهددون بالفصل على خلفية انخراطهم في التحقيقات حول الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
شبكة بي سي نيوز : أكثر من 20 من رؤساء مكاتب “إف بي آي” وعشرات العناصر بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي و واشنطن مهددون بالفصل على خلفية انخراطهم في التحقيقات حول الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021