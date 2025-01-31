الحية: لا مستحيل أمام شعب يناضل من أجل حريته ومقاومة تملك قرارها وإرادتها وسلاحها

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية في كلمة متلفزة له مساء الجمعة إن “الشهيد القائد محمد الضيف بدأ جهاده في مرحلة لم نكن نملك فيها البنادق ولا الرصاص ولم يكن لدى حماس وقسامها إلا الرؤيةَ السديدة والإرادة الصلبة”.

وأضاف الحية “استطاع شهيدنا القائد محمد الضيف بفضل الله مع إخوانه الأحياء منهم والشهداء الأوائل: ياسر النمروطي، عماد عقل، صلاح شحادة، بناء جيش تعجز عن فعله كثير من الجيوش حول العالم، جيش يضرب العدو بلا تردد ويقتحم الحدود ويسطِّر المعارك والبطولات جيش يقوم على المجاهدِ الصنديد، قبل العُدَّة والعتاد”، وتابع “هو المجاهد صاحب الرؤية والبصيرة والعقيدة السليمة، جيش يحتضنه مجتمع المقاومة المستعد لكل تضحية في سبيل حريته واستقلاله”.

ولفت الحية الى انه “على نفس الطريق كذلك القائدُ الشهيدُ الحكيمُ، ذو البصيرةِ النافذةِ، والعقلِ الراجح، والهِمَّةِ المتقدة، (أبو البراء) مروان عيسى، الذي كان يعمل دوما في صمت، ولكنه كان مدويًا بأفعاله”، واضاف “الشهداءُ الأفذاذ صانعو الطوفان: القائدُ الشهيدُ أيمن نوفل، والقائدُ الشهيدُ غازي أبو طماعة، والقائدُ الشهيدُ رائد ثابت، والقائدُ الشهيدُ رافع سلامة، والقائدُ الشهيدُ أحمد الغندور”.

واوضح الحية “كل من هؤلاء القادة كانت له بصمتُه الخاصة ودوره الكبير في هذا البناء العظيم، حتى اكتمل البنيان واشتد واستوى على سوقه وبات عصيًّا على الانكسار بعون الله وتوفيقه وبدأت المعركة الكبرى في طوفان الأقصى، التي كانت العلامةَ الفارقةَ ما بين الممكن والمستحيل، حيث أثبت صانعو الطوفان أنه لا مستحيل أمام شعب يناضل من أجل حريته ومقاومة تملك قرارها وإرادتها وسلاحها”.

وقال الحية “نقف اليوم مع رفقاء الدرب الذين عملنا معا سنين طويلة في قيادة هذه الحركة المباركة وتوجيهِ دفتها في ظل حسابات دقيقة، فرضتْها ظروف المراحل المختلفة”، وتابع “استطعنا بعون الله ومعيته، ثم بحكمة شهدائنا القادة وجرأتهم وبركة الشورى ودماء الشهداء أن نعبر المراحل القاسية والتحديات الصعبة، فكانوا عند مسؤولياتهم بهمة عالية وحركة دؤوبة لتحويل الخطط والرؤى إلى وقائع على الأرض وخاصة بدء مشروع التحرير”.

المصدر: موقع المنار