قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 03:38

قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام مدينة قلقيلية

منذ 29 mins 1 February، 2025
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