وسائل إعلام أمريكية: مقتل 6 أشخاص نتيجة سقوط طائرة صغيرة قرب مجمع تجاري في فيلادليفيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 03:38

وسائل إعلام أمريكية: مقتل 6 أشخاص نتيجة سقوط طائرة صغيرة قرب مجمع تجاري في فيلادليفيا

منذ 30 mins 1 February، 2025
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