مكتب إعلام الأسرى: صفقة التبادل تضمنت الإفراج عن 1000 أسير من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر و110 من ذوي المؤبدات مقابل الإفراج عن 9 من المرضى والمصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 00:34

مكتب إعلام الأسرى: صفقة التبادل تضمنت الإفراج عن 1000 أسير من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر و110 من ذوي المؤبدات مقابل الإفراج عن 9 من المرضى والمصابين

منذ 16 mins 1 February، 2025
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