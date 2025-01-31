الموسوي: لسنا ضد التباين في الرأي ولكن في قضية وطنية كبرى كهذه لا يجب أن نتعاطى معها بخفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 15:20

الموسوي: لسنا ضد التباين في الرأي ولكن في قضية وطنية كبرى كهذه لا يجب أن نتعاطى معها بخفة

منذ 2 ساعة 31 January، 2025
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