وزير الخارجية المصري من عين التينة : متفائل بتشكيل حكومة قريبا ولا بد من انسحاب كامل للاحتلال من الجنوب

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق بحضور السفير المصري لدى لبنان علاء موسى والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء استمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية واعتداءاتها وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية .

وقال عبد العاطي بعد اللقاء: “أنا سعيد للغاية أنني أتشرف بزيارة هذا البلد الحبيب والشقيق بناء على توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الزيارة هي الثالثة للبنان في فترة لا تتجاوز ال 6 أشهر وهو أكثر بلد زرته منذ تسلمي وزارة الخارجية ، وهذا يعكس مدى عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتؤكد على الاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلدنا الثاني لبنان .”

وأضاف: “بالتأكيد تشرفت بمقابلة دولة الرئيس نبيه بري وكالعادة كان اللقاء ودياً للغاية، ونقلت له تحيات وتقدير القيادة المصرية والتأكيد على التهنئه القلبية من مصر حكومة وشعبا وقيادة الى الحكومة والشعب اللبناني وقيادته لإنهاء الإستحقاق الرئاسي والشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس جوزاف عون وأيضاً قدمنا التهنئة بتكليف دولة الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية، وأيضا أكدنا على الأهمية البالغة لسرعة تكليف الحكومة وتشكيلها حتى تتولى مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة ونحن نعيش في هذا الوضع الإقليمي المضطرب للغاية، وبالتالي لا بد أن تكون هناك حكومة لبنانية بتوافق لبناني، حكومة توافقية تعكس التوافق تعكس التوافق بين كل الشعب اللبناني الشقيق بكل طوائفه ومناحله وتوجهاته” .

وأضاف : “هذه هي المرة الاولى التي أزور فيها لبنان وأنا متفائل للغاية بان الغد سيكون أفضل والمستقبل سيكون أفضل في ظل وجود قيادة حكيمة نثق بها تماما ممثلة بفخامة الرئيس جوزيف عون والقيادة لدولة الرئيس نبيه بري وأيضاً بدولة الرئيس نواف سلام ، وأنا متفائل بتشكيل الحكومة قريباً إن شاء الله. نحن ما إستمعنا اليه يثلج القلب والحديث عن أيام لتشكيل الحكومة وليست أسابيع أو أشهر، وكلنا تفاؤل بأن يتعافى لبنان وأن يهنأ الشعب اللبناني العظيم ويعود مرة أخرى الى دوره التاريخي كمركز للإشعاع في المنطقة” .

وحول دور مصر للضغط على إسرائيل للإنسحاب من الجنوب؟ أجاب عبد العاطي: “بالتأكيد النقطة الأهم هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان وعودة المدنيين إلى قراهم ومدنهم ، ومصر أكثر من مرة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتولى إجراء إتصالات على أعلى مستوى مع الإدارة الأميركية والأصدقاء في فرنسا وأيضاً لدينا إتصالات مع كل الأطراف بما في ذلك الجانب الإسرائيلي والرسالة واضحة هي التنفيذ الكامل والأمين للقرار 1701 ، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتمكين الجيش اللبناني في الجنوب ولا يمكن أن تكون هناك أي ذريعة لأي إنتهاك أو تواجد على الأراضي اللبنانية” .

زادة

كما تابع الرئيس بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، خلال إستقباله نائب وزیر الخارجیة الإيرانية للشؤون القنصلیة والبرلمان الإیرانیین وحید جلال زادة، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني.

المصدر: مواقع