الموسوي: قنوات كان لديها مرض فقدان المناعة الوطنية وغطّت الحدث بما يخدم أجندة العدو هناك قنوات تماهت مع الهوية الوطنية وموقف لبنان الرسمي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 15:20

الموسوي: قنوات كان لديها مرض فقدان المناعة الوطنية وغطّت الحدث بما يخدم أجندة العدو هناك قنوات تماهت مع الهوية الوطنية وموقف لبنان الرسمي

منذ 2 ساعة 31 January، 2025
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