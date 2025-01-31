هيئة البث الإسرائيلية: “إسرائيل” أبلغت الوسطاء أن فتح معبر رفح سيكون في خطر إذا لم يفرج عن المحتجزين بسلاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 04:32

هيئة البث الإسرائيلية: “إسرائيل” أبلغت الوسطاء أن فتح معبر رفح سيكون في خطر إذا لم يفرج عن المحتجزين بسلاسة

منذ 1 ساعة 31 January، 2025
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