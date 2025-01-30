الأمين العام للأمم المتحدة: 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة للإجلاء الطبي بشكل فوري مع ضمان قدرتهم على العودة لاحقا لأسرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 22:24

الأمين العام للأمم المتحدة: 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة للإجلاء الطبي بشكل فوري مع ضمان قدرتهم على العودة لاحقا لأسرهم

منذ 36 mins 30 January، 2025
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