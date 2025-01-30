مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة على مقربة من دراجة نارية عند اطراف بلدة طلوسة ما ادى الى اصابة مواطنين أثنين بجروح طفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 17:46

مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة على مقربة من دراجة نارية عند اطراف بلدة طلوسة ما ادى الى اصابة مواطنين أثنين بجروح طفيفة

منذ 57 mins 30 January، 2025
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