سرايا القدس-كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 في جيب عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 17:46

سرايا القدس-كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 في جيب عسكري

منذ 1 ساعة 30 January، 2025
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