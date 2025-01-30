العدو يطلق النار على مواطنين اثنين أثناء تفقدهما مزرعتهما عند مدخل قطمون في رميش جنوبي لبنان وذلك بعد أن تلقيا تطمينات من قوات “اليونيفل” – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 30 2025 - 16:14

العدو يطلق النار على مواطنين اثنين أثناء تفقدهما مزرعتهما عند مدخل قطمون في رميش جنوبي لبنان وذلك بعد أن تلقيا تطمينات من قوات “اليونيفل”

منذ 36 mins 30 January، 2025
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