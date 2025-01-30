الشرطة السويدية تعلن مصرع مرتكب جريمة حرق المصحف المدعو سلوان موميكا رميا بالرصاص داخل شقته بالعاصمة ستوكهولم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2025 - 16:14

الشرطة السويدية تعلن مصرع مرتكب جريمة حرق المصحف المدعو سلوان موميكا رميا بالرصاص داخل شقته بالعاصمة ستوكهولم

منذ 45 mins 30 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة