ترامب: أتابع الموقف وسأقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 07:00

ترامب: أتابع الموقف وسأقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها

منذ 45 mins 30 January، 2025
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