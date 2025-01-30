السويد | مقتل حارق القرآن الكريم في السويد “سلوان موميكا” بإطلاق نار في ستوكهولم

أعلنت السلطات السويدية مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من القرآن وأثار تحركّه عام 2023 تظاهرات غاضبة في دول إسلامية عدة، في عملية إطلاق نار عليه في إحدى ضواحي ستوكهولم، وذلك قبيل صدور حكم في شكوى ضده.

وذكرت الشرطة السويدية في بيان أنها أوقفت خمسة أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف” على خلفية مقتل موميكا.

ونفذ سلوان موميكا 38 عاماً، عمليات حرق للقرآن في السويد، مما أثار الغضب والانتقادات في عدة دول إسلامية، وتسبب ذلك في اندلاع أعمال شغب واضطرابات في عدة أماكن.

وكان موميكا يخضع للتحقيق من السلطات تقوم بتهمة التحريض ضد جماعات عرقية في السويد، وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إنه تم إرجاء إصدار حكم اليوم الخميس، في شكوى رُفعت ضد موميكا تتهمه بالتحريض على الكراهية، بسبب وفاة المتهم.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن موميكا كان يظهر في بث مباشر على تطبيق تيك توك في الوقت الذي أصيب فيه بالرصاص، وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه رويترز رجال شرطة يلتقطون هاتفا وينهون بثا مباشرا بدا أنه من حساب موميكا على التطبيق.

وأحيل موميكا وناشط سويدي دنماركي يميني متطرف يدعى راسموس بالودان قام بتحركات مماثلة، على القضاء في أغسطس لاتهامهما بـ”التحريض ضد مجموعة عرقية” أربع مرات خلال صيف 2023على خلفية وقفات احتجاجية قاما بها أربع مرات في صيف 2023.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن المتهمين دنسا المصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وجرت إحدى هذه الوقفات خارج مسجد في ستوكهولم.

وعلى خلفية تلك التحركات تدهورت العلاقات بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط في صيف 2023.

وفي يوليو من العام نفسه، هاجم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين، ما أدى في المرة الثانية إلى اندلاع حريق في حرم السفارة.

ونددت الحكومة السويدية بحرق المصحف، مشيرة في الوقت نفسه الى أن القانون السويدي يحمي حرية التعبير والتجمع.

وفي عام 2023، أرادت وكالة الهجرة السويدية ترحيل موميكا بسبب إعطائه معلومات كاذبة في طلب الإقامة الخاص به، لكنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك نظرا لتعرضه لتهديدات.

المصدر: يونيوز