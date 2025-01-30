تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل مدينة جنين من حاجز سالم العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 03:56

تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل مدينة جنين من حاجز سالم العسكري

منذ 2 ساعة 30 January، 2025
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