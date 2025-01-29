الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا انتشلت 14 شهيدا جثثهم متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد الساحلي بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 12:40

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا انتشلت 14 شهيدا جثثهم متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد الساحلي بغزة

منذ 58 mins 29 January، 2025
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