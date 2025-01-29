مراسل المنار: قوات العدو تتقدم الى مسافة 100 م من مكان تمركز الجيش اللبناني ببلدة ميس الجبل وتتخطى مركز اليونيفيل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 12:40

مراسل المنار: قوات العدو تتقدم الى مسافة 100 م من مكان تمركز الجيش اللبناني ببلدة ميس الجبل وتتخطى مركز اليونيفيل

منذ 59 mins 29 January، 2025
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