مراسل المنار: محلقة صهيونية تلقي قنبلة على آلية كانت تعمل الى تنظيف مخلفات الاحتلال من سواتر وعوائق بوادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 12:40

مراسل المنار: محلقة صهيونية تلقي قنبلة على آلية كانت تعمل الى تنظيف مخلفات الاحتلال من سواتر وعوائق بوادي السلوقي

منذ 1 ساعة 29 January، 2025
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