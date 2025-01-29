وزارة الصحة اللبنانية: اصابة 5 مواطنين بجروح في اعتداء صهيوني بمسيرة استهدف الاهالي في مجدل سلم جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 12:40

وزارة الصحة اللبنانية: اصابة 5 مواطنين بجروح في اعتداء صهيوني بمسيرة استهدف الاهالي في مجدل سلم جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 29 January، 2025
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