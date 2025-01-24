قوى الامن: توقيف اثنين من افراد عصابة لسرقة المنازل وضبط بعض المسروقات في الاوزاعي

صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

“توافرت معلومات لقيادة سريّة الضّاحية في وحدة الدّرك الإقليمي عن حصول عدّة عمليّات سرقة من داخل شقق سكنيّة في مبنى خالٍ من قاطنيه، نتيجة تعرُّض جزءٍ منه للعدوان الإسرائيلي في محلّة الجناح.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت فصيلة الأوزاعي من تحديد هويّة أحد الضّالعين في هذه العمليّات، وتوقيفه، ويدعى ح. ف. (مواليد عام 2006، سوري).

وخلال التّحقيق معه، اعترف بتنفيذه، بالاشتراك مع آخرَين، عدّة عمليّات سرقة من المبنى المذكور.

بناءً عليه، قامت قوّة من قطعات السّرية المذكورة بمداهمة مكان وجودهما وأوقفتهما، وهما:

م. ح. (مواليد عام 2012، سوري)

ص. ح. (مواليد عام 2010، سوري).

وبتفتيش أماكن إقامتهما، تم ضبط كميّة من المسروقات.

وباستجوابهما، اعترفا ببيع جزء من المسروقات في بؤرة لجمع الخردة في محلّة الأوزاعي. وعلى الفور، داهمت القوّة المكان وضبطت كميّة من المسروقات.

تم تسليم المضبوطات إلى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص بناءً على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام