سرايا القدس – كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة بالتعزيزات العسكرية لقوات العدو في محور الجلبوني وحققنا إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 16:50

سرايا القدس – كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة بالتعزيزات العسكرية لقوات العدو في محور الجلبوني وحققنا إصابات مؤكدة

منذ 32 mins 24 January، 2025
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