اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 16:50

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 2 ساعة 24 January، 2025
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