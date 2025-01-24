مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يعلن في بيان بأنه لن يكون هناك انسحاب كامل من المنطقة الحدودية المتواجد فيها جيش العدو في جنوب لبنان بعد انتهاء ال60 يومًا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 24 2025 - 15:18

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يعلن في بيان بأنه لن يكون هناك انسحاب كامل من المنطقة الحدودية المتواجد فيها جيش العدو في جنوب لبنان بعد انتهاء ال60 يومًا

منذ 20 mins 24 January، 2025
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