قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات جديدة في محيط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 13:44

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات جديدة في محيط مخيم جنين

منذ 5 mins 24 January، 2025
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