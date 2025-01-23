القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي: جيشنا تحت قيادة ترامب يتخذ إجراءات لتأمين حدود بلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 02:14

القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي: جيشنا تحت قيادة ترامب يتخذ إجراءات لتأمين حدود بلادنا

منذ 24 mins 23 January، 2025
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