القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي: قراري بنشر القوات الإضافية على الحدود الأمريكية المكسيكية سيبدأ اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2025 - 02:14

القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي: قراري بنشر القوات الإضافية على الحدود الأمريكية المكسيكية سيبدأ اليوم

منذ 44 mins 23 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة