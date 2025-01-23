بن غفير: هذه صفقة اذلال وهذا الأمر عار وإصابة كبيرة في معنويات جنودنا الذين دفعوا بدمائهم في الحرب إنها ليست صفقة استسلام إنها أيضاً إذلال وطني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 05:58

بن غفير: هذه صفقة اذلال وهذا الأمر عار وإصابة كبيرة في معنويات جنودنا الذين دفعوا بدمائهم في الحرب إنها ليست صفقة استسلام إنها أيضاً إذلال وطني

منذ 33 mins 23 January، 2025
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