ترامب: اعتبارا من اليوم ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة وجود جنسين فقط ذكر وأنثى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 20:10

ترامب: اعتبارا من اليوم ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة وجود جنسين فقط ذكر وأنثى

منذ 23 mins 20 January، 2025
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