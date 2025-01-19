أبو عبيدة: كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة سيواجه بطوفان الوعي والمقاومة المتجذرة والشعوب الحرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 18:48

أبو عبيدة: كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة سيواجه بطوفان الوعي والمقاومة المتجذرة والشعوب الحرة

منذ 33 mins 19 January، 2025
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