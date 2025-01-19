اعلام العدو: بدأت قوات الأمن بنقل الأسرى من سجن عوفر إلى الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 20:22

اعلام العدو: بدأت قوات الأمن بنقل الأسرى من سجن عوفر إلى الضفة الغربية

منذ 38 mins 19 January، 2025
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