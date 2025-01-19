الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيد في الخيام جنوب لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان الاحد انتشال جثمان شهيد في بلدة الخيام الحنوبية، ارتقى خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقال البيان إنه “في إطار مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في بلدة الخيام، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها سابقاً، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية، بتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال أشلاء شهيد من حي الجلاحية – الشريقي في بلدة الخيام”.

وتابع البيان “قد تم نقل الأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجرى فحوصات الحمض النووي (DNA) لتحديد هوية الشهيد”، واضاف “تواصل فرق البحث عملياتها، حيث ستستأنف أعمال المسح صباح الغد في الموقع نفسه، بهدف العثور على المفقودين في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام