مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اصدر تعليماته للجيش بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8,30 حتى تحصل “إسرائيل” على قائمة الرهائن التي تعهدت حماس بتقديمها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 08:04

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اصدر تعليماته للجيش بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8,30 حتى تحصل “إسرائيل” على قائمة الرهائن التي تعهدت حماس بتقديمها

منذ 5 mins 19 January، 2025
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