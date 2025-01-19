“القناة 12” الإسرائيلية: المحكمة العليا رفضت جميع الالتماسات التي تم تقديمها ضد صفقة تبادل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 06:30

“القناة 12” الإسرائيلية: المحكمة العليا رفضت جميع الالتماسات التي تم تقديمها ضد صفقة تبادل الأسرى

منذ 2 ساعة 19 January، 2025
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