بدء جلسة حكومة العدو للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 19:04

بدء جلسة حكومة العدو للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

منذ 10 mins 17 January، 2025
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