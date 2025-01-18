الهلال الأحمر: إصابة شاب بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 01:14

الهلال الأحمر: إصابة شاب بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

منذ 1 ساعة 17 January، 2025
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