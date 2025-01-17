الإبادة مستمرة لليوم الـ 469 بالرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار

بالرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة أول من أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بالرغم من ذلك يواصل العدو حرب الإبادة بحق الأبرياء وسط فشله في تحقيق الانجازات العسكرية أو أي من أهداف العدوان المستمر منذ 469 يوماً. وفي التفاصيل، فقد نفذ الطيران الحربي المعادي أحزمة نارية شمالي القطاع، وقصف منازل في مدينتي غزة وخان يونس ومخيم النصيرات مخلفاً شهداء ومصابين.

وقالت مصادر طبية إن 18 فلسطينياً استشهدوا في غارات معادية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، في حين ارتفع إلى 101 عدد الشهداء جراء العدوان منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في بيان، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة بلغت 101 شهيد بينهم 27 طفلا و31 سيدة.

وأفاد بصل بأن 82 شهيدا من إجمالي المحصلة قُتلوا بهجمات على محافظة غزة، و16 في المحافظات الجنوبية بينهم 14 من خان يونس واثنان من رفح، و5 من الوسطى.

وأوضح متحدث الدفاع المدني أن عدد الجرحى الفلسطينيين جراء تلك الهجمات زاد على 264 مصابا.

قصف جوي ونسف للمباني

وفي تفاصيل التطورات الميدانية، انتشلت جثامين 4 شهداء من منزل تعرض لقصف جوي إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.

كما أفيد باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وباستشهاد 5 فجر اليوم إثر قصف على بلدة عبسان شرقي خان يونس.

هذا واستشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون إثر غارة على منزل في مدينة خان يونس.

وأفاد مراسل “الجزيرة” بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء نيران من مسيّرة معادية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في المدينة.

واستشهد فلسطيني في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح متأثراً بجروح أصيب بها في قصف قبل أيام شمال مخيم البريج.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت فجر اليوم الجمعة مباني سكنية في جنوب مدينة غزة وشمالها.

وذكرت قناة الأقصى الفضائية أن طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” ألقت فجر الجمعة قنابل على منطقتي الصفطاوي وجباليا النزلة شمالي غزة، كما قالت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت في وقت مبكر اليوم الجمعة مناطق في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وذكرت قناة الأقصى كذلك أن الطائرات الحربية المعادية نفذت في وقت مبكر اليوم الجمعة أحزمة نارية شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت ليل الخميس بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في محيط مسجد الهدى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان قصف سابق على مناطق محيطة بالمخيم أسفر عن عدة إصابات.

المصدر: مواقع إخبارية