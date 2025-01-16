رئيس الحكومة “الإسرائيلية” السابق إيهود باراك: هذه الصفقة كان يجب أن تحصل قبل 7 أشهر دون خسارة المزيد من المختط فين وعشرات الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 13:44

رئيس الحكومة “الإسرائيلية” السابق إيهود باراك: هذه الصفقة كان يجب أن تحصل قبل 7 أشهر دون خسارة المزيد من المختط فين وعشرات الجنود

منذ 2 ساعة 16 January، 2025
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