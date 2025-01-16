رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري : لا يوجد لدى العدو الجرأة لتهديد إيران. وأكد أن القوة البحرية الإيرانية اليوم جاهزة تمامًا في مختلف الجوانب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 15:18

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري : لا يوجد لدى العدو الجرأة لتهديد إيران. وأكد أن القوة البحرية الإيرانية اليوم جاهزة تمامًا في مختلف الجوانب

منذ 29 mins 16 January، 2025
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