الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: وقف إطلاق النار واحد من ثمرات صمود شعبنا وتضحياته وبسالة مقاومتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 23:52

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: وقف إطلاق النار واحد من ثمرات صمود شعبنا وتضحياته وبسالة مقاومتنا

منذ 31 mins 15 January، 2025
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