إصابات في صفوف الأطفال وصلت مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 05:20

إصابات في صفوف الأطفال وصلت مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 24 mins 15 January، 2025
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