واللا عن وزارة القضاء: نعمل على قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقترح إخلاء سبيلهم لنشرها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 06:54

واللا عن وزارة القضاء: نعمل على قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقترح إخلاء سبيلهم لنشرها

منذ 12 mins 15 January، 2025
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