مستشار ترامب للأمن القومي: لا يمكننا تأمين ذخائرنا دون تعزيز مخزوننا من المعادن في مواجهة الصين و روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 02:16

مستشار ترامب للأمن القومي: لا يمكننا تأمين ذخائرنا دون تعزيز مخزوننا من المعادن في مواجهة الصين و روسيا

منذ 34 mins 15 January، 2025
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