سلطات مقاطعة تامبوف الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 02:16

سلطات مقاطعة تامبوف الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة دون وقوع إصابات

منذ 51 mins 15 January، 2025
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